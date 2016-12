Darko Grden Dr. Ivica Čatić, profesor na Katedri Novoga zavjeta na KBF-u u Đakovu »Zar je moguće da smo pokušali baš sve i da nismo dobili blagoslov?« Foto: GK/D. Grden »Već sama činjenica da je odabrao svoj put među ljudima započevši s posve običnim slijedom - ulaskom u obitelj kao novorođenče - govori o njezinoj vrijednosti, o prikladnosti za Vječnoga. Evanđelisti ne kriju da su Isusovi odnosi unutar obitelji ponekad iskrili određenim napetostima... One su neizbježne i u životima običnih ljudi, a kamoli kada je u pitanju Sin Božji. Time nam se obitelj prikazuje interaktivnom zajednicom u kojoj svatko ide prema vlastitoj osobnoj punini, ali kroz odnos i potrebno usuglašavanje s drugima.«



»Ne mislim samo na one koji su se umorili, digli ruke od svoga zavičaja - poput mnogih Hrvata u prošlim vremenima - nego mislim i na sebe, na sve nas koji smo članovi velike zajednice Crkve. Zar je moguće da smo pokušali baš sve i da nismo dobili blagoslov? Nisam sklon vjerovati da smo kao Crkva u Hrvata svi dali od sebe maksimum na svekolikom preporodu naše Crkve i naroda, na porastu solidarnosti i podizanju vjere u rad, poštenje i elementarnu pravednost.« Dva od četiri evanđelja, po Mateju i po Luki, imaju zapravo vrlo »obiteljsku« crtu. Ta dva evanđelista, naime, donose takozvana »evanđelja djetinjstva«, govore o Isusovu rođenju, djetinjstvu, obitelji. Mogu li i koliko mogu ta »božićna« evanđelja biti putokaz suvremenim obiteljima? Odgovore na to i slična pitanja Glas Koncila pokušao je dobiti od dr. Ivice Čatića. On je profesor Svetoga pisma Novoga zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta u Osijeku. Kao svećenik djeluje u Srijemskoj biskupiji, trenutačno je župnik u Rumi. Svoju ljubav prema Svetomu pismu sugovornik želi prenijeti na što širi krug vjernika. Tako već godinama drži biblijska predavanja po župama u Vojvodini i u Osijeku, a njihov sadržaj objavljuje na svojoj internetskoj stranici www.sveto-pismo.net. Dva od četiri evanđelja, po Mateju i po Luki, imaju zapravo vrlo »obiteljsku« crtu. Ta dva evanđelista, naime, donose takozvana »evanđelja djetinjstva«, govore o Isusovu rođenju, djetinjstvu, obitelji. Mogu li i koliko mogu ta »božićna« evanđelja biti putokaz suvremenim obiteljima? Odgovore na to i slična pitanja Glas Koncila pokušao je dobiti od dr. Ivice Čatića. On je profesor Svetoga pisma Novoga zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta u Osijeku. Kao svećenik djeluje u Srijemskoj biskupiji, trenutačno je župnik u Rumi. Svoju ljubav prema Svetomu pismu sugovornik želi prenijeti na što širi krug vjernika. Tako već godinama drži biblijska predavanja po župama u Vojvodini i u Osijeku, a njihov sadržaj objavljuje na svojoj internetskoj stranici www.sveto-pismo.net. Čuđenje kojemu se može čuditi Činjenica je da su evanđelisti Matej i Luka, za razliku od Marka koji svoje evanđelje odmah započinje s »odraslim« Isusom, imali potrebu zaći u ono što bismo danas nazvali Isusovom »obiteljskom pozadinom«. Što nam to govori? DR. ČATIĆ: Da, uočljiva je razlika između pojedinih evanđelista. Marko, za kojega se smatra da je prvi ispisivao retke evanđeoskoga teksta, odmah ide u srž: Isusovo krštenje kao početak javnoga djelovanja. Druga dva sinoptika, Matej i Luka, Isusovu pojavu ambijentiraju u rodoslovlje odnosno obiteljsko okružje. Neki smatraju da bi razlog posizanjima za rodoslovljima bile dvojbe o Isusovoj pripadnosti Davidovu potomstvu. Dakle, riječ je o pitanju njegova mesijanskoga identiteta. Evanđelist Ivan ide još dalje: umjesto rodoslovlja i obitelji prikazuje Isusa kao vječni Logos - Riječ koja je s Bogom Bog; ona Riječ po kojoj je sve stvoreno. Vidimo da evanđelisti različito rješavaju pitanje kako prikazati Isusov božansko-ljudski identitet. Što nam govori postojanje teškoće u prihvaćanju Isusova identiteta? DR. ČATIĆ: S jedne strane ona je razumljiva. Kako je čovjeka, rođena u Nazaretu, odrasla u njegovoj obitelji - toliko obična i prosječna da njegovi sugrađani Nazarećani nisu primjećivali ništa posebno - moguće smatrati Izraelovim Mesijom - Kristom, štoviše Sinom Božjim? Sasvim je razumljiva takva vrsta začuđenosti. No ako stvari gledamo iz šire biblijske perspektive, i tomu se čuđenju možemo čuditi. Utjelovljenje - odveć antropocentrično? Zašto toliko čuđenja? DR. ČATIĆ: Mi se još uvijek čudimo, divimo - a neki i ne mogu prihvatiti - da je Bog postao čovjekom, da je ušao u jednu ljudsku obitelj, u jedan narod… Nekima se to doima odveć antropocentričnim - sve svedeno na čovjeka! Međutim, treba se vratiti na stvaranje. Bog čovjeka stvara »na svoju sliku«. Tu nije riječ samo o izvanjskom »biti na sliku«, sličiti na nekoga. Bog u čovjeka stavlja sposobnost za slobodu, za kreiranje vlastita identiteta i za odnos, s čovjekom i Bogom. No Bog, Onaj koji jest, Vječni, sve vodi prema vječnosti, prema punini. Pa i dijalog, tj. odnos koji je već tada, kod stvaranja, započeo s čovjekom. Te prvine njegove prisutnosti u čovjeku ne će ostati statične. Kasnije će doći i »ušatoriti se« u svojem narodu. No ni to nije dovoljno. Na putu prema punini sljedeća etapa jest utjeloviti se i postati Bogočovjekom! Biti čovjekom, to u sebi uključuje nešto božansko. Stoga hodočasteći tim jednostavnim evanđeoskim redcima o Isusovu začeću, rođenju i djetinjstvu, životu u obitelji, zapravo dodirujemo Božju blizinu, naziremo njegov lik, kušamo novu blizinu s puninom kojoj on sve privodi. I zato ovdje svaki, pa i najmanji »obični« detalj, otvara pogled prema vječnosti, prema istini koja je čovjeku darovana kako bi u njoj konačno pronašao sebe.



Cijeli članak možete pročitati u on-line izdanju Glasa Koncila, kao i u novome broju tiskanog izdanja, dostupnog u župama diljem Hrvatske.

Želite li se pretplatiti na više brojeva, možete to učiniti putem interneta ili telefonom na 01/4874 327.