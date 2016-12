Stipan Bunjevac ISTAKNUTI HRVATSKI ZNANSTVENICI O DEMOGRAFSKIM PROBLEMIMA I PRIJEDLOZIMA Demografskoj destrukciji Hrvatske moguće je stati na kraj GK »Depopulacija, prirodni pad, izumiranje, iseljavanje, starenje, supstitucija - hrvatska su demografska stvarnost kojoj se ne nazire smirivanje.«



»Jedna od mjera obiteljske politike moglo bi biti i uvođenje univerzalnoga prava na doplatak za svu maloljetnu djecu do završetka srednjoškolskoga obrazovanja.« Stotine tisuća Hrvata tijekom samo posljednjega stoljeća ostavile su svoje domove i domovinu zbog ekonomskih i političkih razloga, kod onih koji su ostali »bijela kuga« nemilosrdno je ostavila razorne posljedice, odljev mladih i reproduktivno sposobnih u posljednjem je desetljeću posebno alarmantan, a svi najviši hrvatski dužnosnici osim deklarativnih političkih izjava nisu konkretno učinili ništa da se zaustave porazni demografski pokazatelji. Iako usamljeni, u javnosti su odjekivali »glasovi vapijućih u pustinji« istaknutih hrvatskih znanstvenika te je stoga dobro da se upravo u božićnom ozračju opet čuju njihovi glasovi. Za naše su se čitatelje odmah spremno odazvali dr. Stjepan Šterc s Geografskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta i dr. Nenad Pokos s Instituta društvenih znanosti »Ivo Pilar« i profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Stotine tisuća Hrvata tijekom samo posljednjega stoljeća ostavile su svoje domove i domovinu zbog ekonomskih i političkih razloga, kod onih koji su ostali »bijela kuga« nemilosrdno je ostavila razorne posljedice, odljev mladih i reproduktivno sposobnih u posljednjem je desetljeću posebno alarmantan, a svi najviši hrvatski dužnosnici osim deklarativnih političkih izjava nisu konkretno učinili ništa da se zaustave porazni demografski pokazatelji. Iako usamljeni, u javnosti su odjekivali »glasovi vapijućih u pustinji« istaknutih hrvatskih znanstvenika te je stoga dobro da se upravo u božićnom ozračju opet čuju njihovi glasovi. Za naše su se čitatelje odmah spremno odazvali dr. Stjepan Šterc s Geografskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta i dr. Nenad Pokos s Instituta društvenih znanosti »Ivo Pilar« i profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Godišnji gubitak veći nego u petogodišnjoj agresiji Dr. Šterc: »Nema u Hrvatskoj ni jedne djelatnosti i ni jedne problematike koja je tako i u svim svojim aspektima negativna kao demografska. Svi pokazatelji i svi trendovi nagovješćuju i potvrđuju samo jedno - demografski slom Hrvatske. Moguće je nakratko i samo dijelom ublažiti silazne putanje, ali to ne može promijeniti opći trend prema dolje ili prema demografskoj destrukciji Hrvatske. Hrvatska je prema popisu stanovništva 2011. godine imala 4 284 889 stanovnika, a danas vrlo vjerojatno ima oko ili čak manje od 4 milijuna, uzmemo li u obzir definiciju stalnoga stanovništva prema Eurostatu i konceptu uobičajenoga mjesta stanovanja. Izračun je vrlo jednostavan. Nakon popisa 2011. prirodnim je putom izgubljeno oko 70 000 osoba, a iseljavanjem vjerojatno više od 200 000 osoba po statistikama useljeničkih zemalja. Prirodni je pad stanovništva u Hrvatskoj prisutan već više od 25 godina i upravo je prošle godine bio najintenzivniji - 16 702 osobe (više umrlih nego rođenih). Godinu prije toga zabilježen je minus od 11 273 osobe, a najava u prva tri mjeseca 2016. godine bila je još gora; samo u tri mjeseca više od 4500 osoba. Međutim, u kasnijim mjesecima, a posebno preko ljeta, prirodni se pad ublažava i vrlo vjerojatno će biti ipak manji nego 2015., primarno kao posljedica povećane stope bračnosti. Dakle, Hrvatska godišnje gubi stanovništva više nego što je izgubila u pet godina tijekom agresije.



