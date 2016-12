Tomislav Šovagović Iseljavanje Hrvata i Božić izvan domovine Bez privlačnih programa ne će biti ni povratka Da hrvatski Božić zaživi u obitelji i zajednicama hrvatskih iseljenika, brinu se i hrvatske katoličke misije | Foto: GK/I. Tašev »Može nas zavarati činjenica da se iz europskih zemalja 'uvijek netko vraća', ali kad se bolje pogleda, to su u velikoj većini ljudi u predmirovinskim i mirovinskim godinama, a i pri tome, statistički gledano, broj je gotovo beznačajan i ne izgleda da ćemo se po Europi u tome u dogledno vrijeme bitno 'popraviti'.« Slika autobusa i ostalih prijevoznih sredstava kojima brojni hrvatski građani odlaze u potrazi za poslom u inozemstvo izaziva zabrinutost i zbog demografske budućnosti. Teolog i književnik Adolf Polegubić, urednik časopisa »Živa zajednica« u Frankfurtu, svjedoči o nizu iseljeničkih valova prisutnih još od 19. stoljeća do suvremenih dana. Slika autobusa i ostalih prijevoznih sredstava kojima brojni hrvatski građani odlaze u potrazi za poslom u inozemstvo izaziva zabrinutost i zbog demografske budućnosti. Teolog i književnik Adolf Polegubić, urednik časopisa »Živa zajednica« u Frankfurtu, svjedoči o nizu iseljeničkih valova prisutnih još od 19. stoljeća do suvremenih dana. »Početkom 20. stoljeća dolazi do masovnijega iseljavanja u prekooceanske zemlje, a u kasnijim desetljećima u europske zemlje, i to u nekoliko iseljeničkih valova. Tako se dolazi do podatka da je u 20. stoljeću u inozemstvo emigrirao svaki treći Hrvat. Prema dostupnim podatcima, u Njemačkoj je prije Drugoga svjetskoga rata bilo vrlo malo Hrvata. Radili su kao obični radnici u rudarstvu i industriji. U to vrijeme Hrvati su se ponajviše iseljavali u prekooceanske zemlje. Tijekom Drugoga svjetskoga rata u Njemačkoj se susreću Hrvati, tzv. »fremdarbajteri«, a nakon sloma nacizma nastavili su živjeti u Njemačkoj. Uz njih se susreću i oni Hrvati koji su se neposredno nakon rata našli u izbjegličkim logorima u Njemačkoj, a kasnije su pronašli zaposlenje u rudnicima i drugim privrednim djelatnostima«, navodi dr. Polegubić, spominjući i mnogo onih koji su pred komunističkim režimom bježali i tražili egzistenciju u Njemačkoj. Mnogo je njih svoj odlazak iz domovine smatrao privremenim pa se govorilo i još se često govori o »privremenom radu u inozemstvu«, ali su mnogi ostali do mirovine. Manji se broj iseljenih Hrvata vratio u domovinu. Stasao treći i četvrti naraštaj »privremenih« migranata



