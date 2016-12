Đurđica Ivanišević Lieb Milosrđe - snaga u krhkosti hrvatskoga vremena GK »Nedostaje konkretno iskustvo milosrđa. Krhkost vremena u kojima živimo jest i ovo: vjerovati da ne postoji mogućnost za otkupljenje, da nema ruke koja te podiže, zagrljaja koji te spašava, oprašta ti, koji te oslobađa, preplavljuje te beskrajnom i strpljivom ljubavlju koja prašta; vraća te na kolosijek. Potrebno nam je milosrđe«, Papine su riječi koje su potrebne i Hrvatskoj. Iako je Godina milosrđa završila, nije naodmet citirati papu Franju iz knjige »Božje ime je Milosrđe«. Na pitanje zašto je suvremenomu dobu i suvremenomu čovječanstvu toliko potrebno milosrđe Papa odgovara: »Zato što je to ranjeno čovječanstvo, čovječanstvo koje nosi duboke rane. Ne zna kako ih liječiti ili smatra da ih uopće ne može liječiti: a nisu to samo društvene bolesti i osobe ranjene siromaštvom, društvenom isključivošću, mnogim ropstvima trećega tisućljeća. Jer i relativizam jako ranjava: sve se čini jednakim, sve se čini isto. Ovomu čovječanstvu treba milosrđe. Pio XII. je prije više od pola stoljeća rekao da je drama našega doba to što je ono izgubilo osjećaj za grijeh, svijest o grijehu. Danas se tomu dodaje i drama da se naše zlo, naš grijeh smatra neizlječivim, kao nešto što se ne može iscijeliti ni oprostiti. Nedostaje konkretno iskustvo milosrđa. Krhkost vremena u kojima živimo jest i ovo: vjerovati da ne postoji mogućnost za otkupljenje, da nema ruke koja te podiže, zagrljaja koji te spašava, oprašta ti, koji te oslobađa, preplavljuje te beskrajnom i strpljivom ljubavlju koja prašta; vraća te na kolosijek. Potrebno nam je milosrđe. Kardinal Giacomo Biffi običavao je citirati riječi engleskoga pisca Gilberta Keitha Chestertona: 'Nije istina da onaj tko ne vjeruje u Boga ne vjeruje ni u što, jer počinje vjerovati u sve.' Jednom sam čuo kako netko kaže: 'U vrijeme moje bake bio je dovoljan ispovjednik, a danas se tolike osobe obraćaju gatarima. (...) Danas se spasenje traži gdje god se može.'« Kritičarka »presudila« Krleži Krleža je bio pisac koji se veže uz cijelo 20. stoljeće. Ateist, Titov prijatelj, cijeli svoj opus označio je ljevicom i zbog toga je bio priznat u svom vremenu. Zato tek sada dolazi propitkivanje njegova djela koje su stalno pratili prozivnici, a na drugoj strani poklonici? U veliku avanturu upustila se Sanja Nikčević, kazališna kritičarka i profesorica Umjetničke akademije u Osijeku, s polemičnom knjigom »Mit o Krleži«, o čemu piše Denis Derk, navodeći da je sukobljene strane nazvala krležodulima i krležoklastima. Krležoduli su oni koji tvrde da je Krleža najveći pisac na svijetu, koji je u Hrvatskoj gotovo pa zaboravljen od hrvatskoga osamostaljenja početkom devedesetih, a krležoklasti tvrde upravo suprotno, negiraju mu čak i književnu vrijednost ističući da i nije pisac, a o političkim kvalifikacijama da se i ne govori. Pri svemu tome krležofili ostaju po strani medijskoga sukoba, koji se svako malo ponovno rasplamsa na štetu Krležina djela. Da bi napisala knjigu o Krležinoj recepciji u Hrvatskoj, dr. Nikčević se prihvatila i istraživanja i dokazala da je Krleža nedvojbeno hrvatski pisac koji dobiva najviše počasti te da se Krležino djelo kontinuirano igra na hrvatskim scenama kako devedesetih tako i do danas. Navela je i poimence sljedbenike i protivnike.



