Ines Grbić ZADAR: Biskup Ratko Perić o povijesnim i sadašnjim zbivanjima u vezi s bl. Stepincem »Stepinac je državu bitno razlikovao od režima« Mons. Perić opisao je deset susreta između Stepinca i Pavelića, kojemu je kardinal poslao i 20 pisama | Foto: GK/I. Grbić Na jedan od prigovora SPC-a da je Stepinac bio za hrvatsku državu biskup Perić je istaknuo Stepinčevu misao: »Zašto bi bio zločin biti za hrvatsku državu? To nije zločin, nego izraz duboke domoljubne svijesti.« O temi »Stepinac i njegov odnos prema Paveliću« u dvorani sjemeništa »Zmajević« u Zadru u četvrtak 8. prosinca izlagao je mostarsko-duvanjski biskup dr. Ratko Perić, koji je i član Mješovite komisije stručnjaka iz Katoličke i Srpske pravoslavne Crkve. Biskup Perić opisao je izravne odnose između zagrebačkoga nadbiskupa Stepinca i Ante Pavelića, poglavnika NDH-a, od 1941. do 1945. godine. Deset osobnih susreta i dvadeset pisama bilanca je Stepinčeva nastojanja prema Paveliću. Nadbiskup Stepinac intervenirao je kod državne vlasti za svaki hrvatski, srpski, židovski i drugi dopis ugroženoga koji je dobio. »Činio je to gradualno. Ministru, doministru, dopredsjedniku, poglavniku. Znao je točno koje su teme za poglavnika. Stepinac je napisao dvadeset pisama izravno na adresu Pavelića. Pavelić mu nije odgovorio ni na jedan dopis. Jednom ili dva puta odgovorio je preko nekoga ureda i rekao da nije istina što je napisano«, rekao je mons. Perić. Biskup je naveo datume i situacije zbog kojih je Stepinac deset puta osobno otišao Paveliću. Svaki put, osim prvi put kad je čestitao na obnovljenoj državnosti, nadbiskup Stepinac je išao da bi za nekoga intervenirao. Pavelić zauzvrat nikad nije došao u Nadbiskupski dvor ni u zagrebačku katedralu.



