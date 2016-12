O prirodnom planiranju obitelji

Glas Koncila 25.12.2016. | Iseljavanje Hrvata i Božić izvan domovine Bez privlačnih programa ne će biti ni povratka Slika autobusa i ostalih prijevoznih sredstava kojima brojni hrvatski građani odlaze u potrazi za poslom u inozemstvo izaziva zabrinutost i zbog demografske budućnosti. Teolog i književnik Adolf Polegubić, urednik časopisa »Živa zajednica« u Frankfurtu, svjedoči o nizu iseljeničkih valova prisutnih još od 19. stoljeća do suvremenih dana. »Početkom 20. stoljeća dolazi do masovnijega iseljavanja u prekooceanske zemlje, a u kasnijim desetljećima u europske zemlje, i to u nekoliko iseljeničkih... Više