Stjepan Androić, dipl. pravnik Nepravde i nedosljednosti - pratnja političkih promjena GK Povremeno pojedini politički dužnosnici, često samo u želji da na sebe svrate pozornost medija i zbunjene javnosti, iznesu neka svoja stajališta o pojedinim zakonskim rješenjima, problemima ili pojavama pa tako probude tračak nade u ispravljanje nepravde, a onda opet sve utihne. Neki zakoni koji daju određene povlastice i privilegije bitno određuju ponašanje političara i određenih državnih dužnosnika. Tako je svojedobno postojanje prava na već zaboravljenu zastupničku mirovinu jamčilo stabilnost bivših vlada, čak više nego svijest o ispravnoj politici. Tada su oporbeni zastupnici koji se nisu slagali s određenom politikom ipak podržavali vladu, sve zbog straha od raspuštanja Sabora i novih izbora, odnosno da ne će moći ispuniti uvjete za zastupničku mirovinu od najmanje dvije godine mandata u Saboru. Zato su tada mnoge izjave o potrebi nekih promjena bile samo politički teatar, a nije bilo stvarne želje za promjenama. Na sreću to je vrijeme prošlo. Međutim, i danas pojedini politički dužnosnici samo u želji da na sebe svrate pozornost medija ili zbunjene javnosti ponavljaju iste pogrješke. Iznesu neka svoja stajališta o pojedinim zakonskim rješenjima, dobiju pljesak, a onda opet sve utihne. Odmah se probudi drugi stranački konkurent i iznese svoj protuprijedlog, koji je samo varijanta prvoga prijedloga. Povede se mala polemika za javnost, ljudi se opredjeljuju »za« ili »protiv«. Netko se sjeti da bi u tu raspravu trebalo uključiti i problem demografije ili iseljavanja, oformi se neko povjerenstvo, a na kraju sve zamre jer posebno »povjerenstvo« počinje razvlačiti donošenje prijedloga prikupljanjem raznih »stručnih« mišljenja koja su često nestručna. Obično se sve prekine zbog božićnih blagdana i novogodišnjih praznika, u što je uključeno zimovanje ili skijanje negdje u Alpama. Nakon toga već se razmišlja o godišnjim odmorima te se opet sve odgađa za jesen. Ista priča ponavlja se iz godine za godinom. Evo nekoliko tipičnih situacija.



