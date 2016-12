Advent bez plastike

Glas Koncila 04.12.2016. | Niskokalorična sladila debljaju Znanstvenici su otkrili da uporaba aspartama, najpopularnijega sintetskoga sladila, izaziva metaboličke poremećaje koji dovode do gojaznosti (Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 18. 11. 2016.). To je neugodno otkriće za aditiv E-951 koji prehrambena industrija već godinama reklamira kao zdravu zamjenu za šećer. Najnoviji rezultati o štetnosti aspartama potvrđuju ranija upozorenja znanstvenika da se radi o lošem i nepotrebnom proizvodu. Aspartam kao »trojanski konj« Aspartam se u... Više