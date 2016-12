Tanja Baran VJERNICI LAICI AKTIVNI U CRKVI: Ivan Pavlić, jedan od »stupova« botinečke župe i utemeljitelj građanske udruge »Izvor ljubavi« »Želimo približiti Božić onima koji ga nemaju« Ivan Pavić: »Raduje me vidjeti sreću na licima ljudi kojima smo pomogli« | Foto: GK/T. Baran Predsjednik humanitarno-karitativne udruge »Izvor ljubavi«, koja je produžena ruka Caritasa župe sv. Stjepana u zagrebačkom Botincu, zove se Ivan Pavlić. Djeluje i kao pastoralni i kao ekonomski vijećnik župe, izniman je pastoralni suradnik koji sve svoje slobodno vrijeme, nakon obiteljskih i poslovnih dužnosti, daruje svojoj cjeloživotnoj župnoj zajednici. U tome ga podupire supruga Vesna, koja u zajedništvu s njim, te uz potporu djece, oblikuje njihovu humanitarnu svakodnevicu. Ivan je rođen 29. srpnja 1961. u Zagrebu. Mama mu je bila Anka, djevojački Gašparović, rodom iz Modruša, a tata Stjepan Pavlić iz Cerovnika kraj Josipdola. Anka je bila radnica u Zagrebačkoj pivovari i poduzeću »Nikola Tesla«, a Stjepan je bio čuvar pruge i skladištar na željeznici. Oboje su pokojni, Stjepan od 1990., a Anka od 1997. Upoznali su se u svojem rodnom modruško-josipdolskom kraju na prelima, vjenčali se 1951. i skrasili se sa Stjepanovom obitelji u Cerovniku. Anka je bila kod kuće s djecom, a Stjepan je po terenu čuvao prugu. Godine 1954. preselili su se u Prikraj kraj Dugoga Sela gdje je Stjepan dobio posao. Stanovali su u željezničarskoj kućici. Pa su u blizini, kraj Božjakovine, izgradili svoju kuću. Tamo se bili do 1963., kada su izgradili kuću u Botincu, u kojoj su bili do smrti, a u toj su kući, poslije preuređenoj, Ivan sa svojom obitelji. Šest je godina od njega starija njegova sestra Blaženka, pravnica, umirovljenica Hrvatskih telekomunikacija. Ona sa suprugom i dvoje djece živi u Zagrebu na Vrbanima. Prije Blaženke i Ivana Pavlići su začeli još dvoje djece koja su, na žalost, rođena mrtva. Pokopana su na ogulinskom groblju. »Crkva mi je postala drugi dom« »Mama nam je bila divna«, pripovijeda Ivan. »Bila je dobra supruga i majka, dobra domaćica, odlična kuharica, baš marljiva žena, iskrena vjernica, oduvijek je bila komunikativna, otvorena, sa svima je bila dobra, svi su je voljeli. A tata je bio radišan, marljiv, dobar otac, stroži od mame. Učio nas je poštenju, bilo mu je važno da nas izvede na pravi put. Njih su se dvoje dobro slagali. Tata je ustajao jako rano, već u pola četiri kako bi stigao na posao. Mama je ustajala s njim kako bi mu skuhala kavu. Znalo je biti i trzavica među njima, ali su si bili podrška i uvijek su mogli računati jedno na drugo. Jako su se poštovali. Tata je 1984. zbog gangrene noge završio u krevetu, u kolicima, a mama ga je njegovala do smrti. Bila je uz njega non-stop. Dobro se on držao u toj bolesti. Mama je poslije umrla od raka. Njih su nam dvoje priuštili lijepo odrastanje. Nismo bili bogati, nismo si mogli priuštiti puno, ali smo imali dovoljno. Sestra je prema meni bila krasna. Kao starija mi je često pomagala, dobri smo si i danas. Oboje smo odgojeni u vjeri. Mama je bila predvodnica u vjeri, prava moliteljica. Tata je također bio vjernik, ali mama je više vremena provodila s nama. Oboje su nas upućivali na Boga, i riječima i primjerom. Mene su krstili u Brcakovljanima, ali sam bio premali da bih zapamtio Brckovljane. Moj je cjeloživotni kvart Botinec i župa sv. Stjepana. Na misu smo redovito išli, najprije u Remetinec, dok nismo, nakon brojnih zaprjeka u ono komunističko doba, izgradili našu crkvu u kvartu. I na vjeronauk smo išli u župu. Osnovana je 1968. Tata se kao vijećnik intenzivno uključio u izgradnju crkve. Bio je stolar pa je puno toga znao napraviti. Radio je na krovištu, a pobrinuo se i za kompletne stolarske stvari. Napravio je i prvi križni put u župi. Pomagao je i časnima sestrama Kraljice svijeta, koje djeluju u župi, u izgradnji njihova samostana. I ja sam kao dječarac u svemu tome pomalo pomagao. U našu smo župnu crkvu ušli na sv. Barbaru 1971. Kako sam od najranijih dana po roditeljima bio vezan uz župu, odmah sam se uključio u ministrante, Crkva mi je postala drugi dom. Pekli smo hostije, igrali ping-pong, družili se s kapelanima. U župi sam i pričešćen i krizman. Prvi mi je župnik bio Josip Frkin. Bio je odličan, makar je to za njega preslaba riječ. Brinuo se o nama na svim razinama, čak nas je i u toplice vodio. O nama su djeci i časne vodile brigu.«



