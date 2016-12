Darko Tepert U jaslicama Bog se klanja čovjeku GK Božić - Iz 52, 7-10; Heb 1, 1-6; Iv 1, 1-18 Veličanstveni odlomak iz Knjige proroka Izaije podsjeća na tzv. kraljevske psalme koji su se pjevali prilikom ustoličenja novoga kralja u Izraelu. U tim psalmima čuje se da svi krajevi svijeta vide »spasenje Boga našega« te je cijela zemlja pozvana da se raduje, kliče i pjeva. U njima se također kaže: »Nek' se govori među poganima: 'Gospodin kraljuje!'« i dodaje se: »Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! Neka huči more i što je u njemu! Nek' se raduje polje i što je u njemu, neka klikće šumsko drveće!« Ti psalmi preuzeti su kao otpjevni psalmi u trima božićnim misama: na polnoćki, misi zornici i danjoj misi. Veličanstveni odlomak iz Knjige proroka Izaije podsjeća na tzv. kraljevske psalme koji su se pjevali prilikom ustoličenja novoga kralja u Izraelu. U tim psalmima čuje se da svi krajevi svijeta vide »spasenje Boga našega« te je cijela zemlja pozvana da se raduje, kliče i pjeva. U njima se također kaže: »Nek' se govori među poganima: 'Gospodin kraljuje!'« i dodaje se: »Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! Neka huči more i što je u njemu! Nek' se raduje polje i što je u njemu, neka klikće šumsko drveće!« Ti psalmi preuzeti su kao otpjevni psalmi u trima božićnim misama: na polnoćki, misi zornici i danjoj misi. Odlomak iz Knjige proroka Izaije navješćuje Gospodinov povratak na Sion uz usklik: »Bog tvoj kraljuje!« To je usklik glasonoše radosti koji »oglašava mir, oglašuje sreću, navješćuje spasenje«. Taj navještaj događa se na kraju boravka Židova u babilonskom progonstvu, kad već mogu nazrijeti kraj nevolja i povratak u svoju domovinu i u grad Jeruzalem. Radosna je vijest u tome da će im kralj biti sam Gospodin Bog. Apostol Pavao podsjeća upravo na taj proročki odlomak u svojoj Poslanici Rimljanima kad opisuje svoje djelo apostolskoga navještaja evanđelja, a vjerojatno je i Isus imao taj starozavjetni odlomak na umu kad je predstavljao svoju poruku o kraljevstvu Božjem koje je se približilo. Život u posljednja vremena U odlomku s početka Poslanice Hebrejima može se, čini se, prepoznati drevni kršćanski himan u čast Kristu koji je možda sastavljen po uzoru na neki raniji židovski himan u čast Mudrosti. Za Židove Mudrost, kako ju se vidi u kasnoj mudrosnoj književnosti Staroga zavjeta, bila je prije svega Tora, Zakon. Mudrost se očitovala u ispravnom življenju u poslušnosti Bogu. Ipak, ta Mudrost prikazana je i kao uosobljena Božja riječ koja je prisutna kod stvaranja svijeta. U židovskom himnu o Mudrosti moglo je biti riječi o tome, ali i o objavi Mudrosti i njezinu povratku u nebo. Taj kršćanski himan poistovjećuje Krista s Mudrošću. On je prisutan kod stvaranja i uzdržavanja svijeta te se pojavljuje na zemlji. Nakon boravka na zemlji, on se vraća u nebo te je postavljen zdesna Veličanstvu i uzvisivan od anđelâ koji ovdje, kako to često biva u ranokršćanskim tekstovima, predstavljaju neprijateljske sile koje su sada pobijeđene i podložene. Kristova objava smještena je u povijest spasenja izabranoga naroda. Isti je Bog koji je govorio nekoć po prorocima i koji je progovorio sada u Sinu. Progovorio je »konačno, u ove dane«. Riječ je o ispunjenju eshatoloških očekivanja izraelskoga naroda. S pojavom Isusa Krista započela su posljednja vremena. To su ona vremena u kojima su Židovi, osobito u svojoj apokaliptičkoj književnosti, očekivali slavni dolazak Sina Čovječjega, dolazak pobjedničkoga Kralja - Mesije, te pobjedu nad svakim zlom i neprijateljem. To su vremena u kojima je trebala nastupiti konačna sloboda izabranoga naroda i ostvarenje onoga poslanja da svi narodi po Izraelcima spoznaju Boga.



