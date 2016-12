Božić i »najne...«

Glas Koncila 04.12.2016. | Preskakanje iščekivanja Kršćanska dužnost, ali i radost sastoji se u osmišljavanju stvarnosti u kojoj čovjek živi. Sebi i drugima on svjedoči kako je život puno više, dublje od onoga što se zapaža na prvu. Stoga je kršćanin svjestan da na život treba gledati u isto vrijeme i kao na cjelinu i kao na niz njegovih najneznatnijih dijelova. Život kao cjelina čovjeku daje do znanja da treba učiniti temeljni izbor, odlučiti se kamo će biti usmjeren svaki čovjekov čin, koja mu je konačna svrha. No život kao niz dijelova dovodi... Više