Božićno zajedništvo

Glas Koncila 18.12.2016. | O »nevidljivu svijetu« Filmski festival o ljudskim pravima, 14. Human Rights Film Festival (HRFF), održan je od 5. do 12. prosinca u zagrebačkom kinu »Europa« i od 8. do 12. prosinca u riječkom »Art-kinu«. Donio je niz zanimljivih i angažiranih filmova, većinom dokumentarnih, ali i igranih, te niz popratnih programa i radionica.|| Otvorila su ga dva dokumentarna filma, kratak »Vodi me kući« (Take Me Home), posljednji, vrlo dobar i simboličan uradak nedavno preminuloga iranskoga redatelja Abbasa Kiarostamija, te... Više