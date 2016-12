Zašto sve župe nemaju internetske stranice?

Glas Koncila 20.11.2016. | »Štap« i »palica« u Psalmu 23 Navodim dio Psalma 23: »Pa da mi je i dolinom smrti proći,/ zla se ne bojim, jer si ti sa mnom./ Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.« Zanima me koja je poruka, značenje ovoga zadnjega dijela (štap i palica). Imaju li štap i palica različito značenje ili je to samo stilska/lirska figura? Ali, ako nije »isto«, što onda znači? To me već neko vrijeme muči! Boris-Roman Blažinić Tumačenje Psalma 23, o kojem pitate, preuzimamo od našega bibličara, isusovca Nike Bilića, a cijeli tekst njegova... Više