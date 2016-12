V. Dunižarić »Treba li« Mali Isus nas? Zvonce na kućnim vratima, u ranim jutarnjim satima. Svjetlo danje, a jedva prošlo Štefanje i Ivanje... – Oo...?? Oo...ooo... – otvaram vrata i od čuđenja čeljust, kao da sam na zubarskoj stolici. – Nin..ooo?!? Ooo... otkud ti??? – tog davnog prijatelja nisam imao čak ni u jednom od skoro šestotinjak »čujemvidim« nastavaka. – Nino, koje te dobro... ili zlo dovelo? – Ma, ništa, stari moj... – gura mi Nino u ruke vrećicu, bit će buteljicu. – Reci, Nino, je li neka posudbica? – jezik mi brži od pameti. – Reci koliko trebaš, ne okolišaj, znam da je gužva u ovim danima... – Ma, nee, Vilkec! – odmahuje Nino, nesiguran smije li skinuti kaput. – Hajde, hajde skini kaput, makni i taj »teroristički« šal i kapu! – bodrim ga. – Zar te ostavila žena, ona, ona... Silvija? Ili... Treba ti riječ utjehe, razumijevanja? – Već prije frtalj stoljeća me ostavila! – smije se. – Ostavila me Silvija, a ja poslije Vedranu, pa još Tamaru... Ono, kak' Shorty pjeva, sve »na kamaru«. Opusti se, ništ' te ne trebam!



Cijeli članak možete pročitati u on-line izdanju Glasa Koncila, kao i u novome broju tiskanog izdanja, dostupnog u župama diljem Hrvatske.

Želite li se pretplatiti na više brojeva, možete to učiniti putem interneta ili telefonom na 01/4874 327.