RUJANSKI MAK Novi početak s novim Makom Pod motom "Izvanredna godina još traje!" izišao je rujanski broj Maloga koncila, prvi broj u novoj školskoj i vjeronaučnoj godini. Dok nova školska godina počinje, a kalendarska 2016. ima još dobra četiri mjeseca do kraja, ona izvanredna, sveta Godina Božjega milosrđa, koju je proglasio papa Franjo još uvijek traje! Sve do svetkovine Krista Kralja, u studenom, kad će početi još jedna – nova liturgijska ili crkvena godina! Uz nabrojane godine valja istaknuti da još uvijek traje, "Maku" sasvim izvanredna godina u kojoj je, u mjesecu ožujku, navršio svoj 50. rođendan, pola stoljeća izlaženja. O svemu tome više možete pročitati u novome broju, a rujanski će Mak usto sve čitatelje razveseliti novim sadržajima i rubrikama. Na Godinu milosrđa podsjećaju i junaci s Makove rujanske naslovnice iz župe Domaljevci s plakatom koji su obojili, ali i "test milosrđa" i razni drugi sadržaji novoga broja Maka punog zanimljivih, zabavnih, plemenitih i poticajnih sadržaja. Tako ove školske i vjeronaučne godine u rubrici Učimo moliti nadahnuće za molitvu bit će primjer života bl. Alojzija Stepinca: molitve koje je on rado molio, molitve koje je sam sastavio, pobožnosti koje je njegovao kao i molitve koje mu kao blaženiku upućujemo. Nova rubrika Rokova istraživanja donosi dogodovštine malog istraživača Roka, koji će znatiželjno otkrivati brojne zagonetne zanimljivosti iz svijeta koji nas okružuje. Također, iz broja u broj predstavljat će se, veliki i mali velikani vjere, a ove školske godine prva na redu je nova svetica, poznata misionarka i Makova suradnica – Majka Terezija! Osim novih, tu su i stari, već dobro poznati Makovi junaci i rubrike: stripovi, zagonetke, psihotest, Martin dnevnik, Pisma iz misija, filatelija, vijesti, Zoomak, prilog za najmanje MaliMak, likovni i literarni radovi, pisma i javljanja... (vp) 5.9.2016.





